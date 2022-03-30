Источник: свердловское министерство прекратит существование

Свердловское министерство инвестиций ждут перемены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловское министерство инвестиций и развития в ближайшие месяцы может прекратить существование. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в областной власти, сейчас обсуждается вариант со слиянием ведомства с министерством экономики. По одной из версий, в этом случае сферой инвестиций займется новая структура, созданная губернатором Евгением Куйвашевым.

«Мининвест и минэкономики будут объединены — сейчас это один из вариантов. Планируется всю инфраструктуру мининвестиций перевести в подчинение минэка. Руководить [полученным ведомством] будет [министр экономики Денис] Мамонтов», — пересказал близкий к резиденции губернатора инсайдер, уточнив, что вопрос пока не обсуждался предметно. Собеседник в областном правительстве подтвердил, что «тема становится актуальной», но итогов, если объединение все же запустят, стоит ждать не раньше осени.

С грядущей реформой связывают и начавшиеся в минэке кадровые движения. В частности, в кулуарах обсуждают скорый уход замминистра Алексея Бирюлина из правительства — якобы он неслучайно освобождает ставку. Впрочем, в окружении чиновника настаивают, что его возможное увольнение вызвано «личными обстоятельствами», а не реформой.

Согласно одной из версий, полномочия мининвеста перейдут новой профильной структуре областного правительства — инвестиционному комитету. Его состав в середине марта утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Номинально председателем комитета является сам глава региона, однако на деле заведовать работой будет замгубернатора Дмитрий Ионин. Получить официальный комментарий департамента информполтики к моменту публикации URA.RU не удалось.

В начале марта мининвест покинула Виктория Казакова, возглавлявшая ведомство больше четырех лет. Вместо нее временным руководителем стала замминистра Елена Хлыбова. Казакова же покинула госслужбу и ушла в крупный бизнес.

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