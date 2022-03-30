Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать Superjet

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Компания PowerJet не будет ремонтировать двигатели самолета Superjet 100 Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать российский самолет Superjet 100. Компания производит ремонт двигателей SaM146, на которых летает отечественный самолет.

«Зарегистрированная во Франции PowerJet уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США. Полностью прекратились поставки запчастей для двигателя SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник во французской компании.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать российский самолет Superjet 100. Компания производит ремонт двигателей SaM146, на которых летает отечественный самолет. «Зарегистрированная во Франции PowerJet уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США. Полностью прекратились поставки запчастей для двигателя SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник во французской компании. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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