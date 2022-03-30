Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать Superjet

30 марта 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Компания PowerJet не будет ремонтировать двигатели самолета Superjet 100 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать российский самолет Superjet 100. Компания производит ремонт двигателей SaM146, на которых летает отечественный самолет. «Зарегистрированная во Франции PowerJet уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США. Полностью прекратились поставки запчастей для двигателя SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник во французской компании. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Французская компания PowerJet отказалась ремонтировать российский самолет Superjet 100. Компания производит ремонт двигателей SaM146, на которых летает отечественный самолет. «Зарегистрированная во Франции PowerJet уведомила партнеров в РФ о приостановке контрактных обязательств еще в феврале, после вступления в силу ограничительных мер со стороны Евросоюза и США. Полностью прекратились поставки запчастей для двигателя SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник во французской компании. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации США и Евросоюз ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.