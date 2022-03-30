Путин и Шольц обсудили оплату российского газа в рублях

30 марта 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Путин объяснил Шольцу позицию РФ по оплате газа Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили оплату российского газа в рублях, условившись, что этот вопрос дополнительно рассмотрят эксперты РФ и ФРГ. Содержание телефонного разговора лидеров стран приведено на сайте Кремля. «Принятое решение [оплата российского газа в рублях] не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — сообщается на сайте Кремля. Путин объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. Также лидеры стран обсудили переговоры РФ и Украины. Главы РФ и ФРГ, в частности, затронули вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и других районов боевых действий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Последний раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО и ряд других требований РФ. Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили оплату российского газа в рублях, условившись, что этот вопрос дополнительно рассмотрят эксперты РФ и ФРГ. Содержание телефонного разговора лидеров стран приведено на сайте Кремля. «Принятое решение [оплата российского газа в рублях] не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», — сообщается на сайте Кремля. Путин объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. Также лидеры стран обсудили переговоры РФ и Украины. Главы РФ и ФРГ, в частности, затронули вопросы обеспечения безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и других районов боевых действий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Последний раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Украина согласилась на условие России об отказе от вступления в НАТО и ряд других требований РФ. Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами.