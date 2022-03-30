В Абхазии высказались о возможности присоединения к России

31 марта 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Абхазия не намерена присоединяться к Российской Федерации, заявил Сергей Шамба Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Абхазии нет настроений о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных», — заявил Сергей Шамба в интервью ТАСС. Однако он отметил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии войти в состав России. «Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, — объединение с Северной Осетией, мечта национальная», — добавил секретарь Совбеза Абхазии. Кроме того, по мнению Сергея Шамбы, отношения Абхазии и России должны развиваться «самым тесным образом». «Мы должны строить совместные проекты на будущее — экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», — уточнил он. Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что скоро будут предприняты шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что в ближайшее время в стране будет проведен референдум, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Абхазии нет настроений о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах — в политических и общественных», — заявил Сергей Шамба в интервью ТАСС. Однако он отметил, что Абхазия поддерживает стремление Южной Осетии войти в состав России. «Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, — объединение с Северной Осетией, мечта национальная», — добавил секретарь Совбеза Абхазии. Кроме того, по мнению Сергея Шамбы, отношения Абхазии и России должны развиваться «самым тесным образом». «Мы должны строить совместные проекты на будущее — экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», — уточнил он. Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что скоро будут предприняты шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что в ближайшее время в стране будет проведен референдум, передает телеканал 360. Сенатор Сергей Цеков высказался о возможном включении Южной Осетии в состав РФ, пишет RT.