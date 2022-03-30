В Госдуме предсказали результат референдума в Южной Осетии

31 марта 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

За вхождение Южной Осетии в состав РФ могут проголосовать почти 100% жителей Фото: Анна Майорова © URA.RU Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей республики. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта — быть в составе РФ <…> Если сейчас президент Южной Осетии обратится к парламенту республики, тот в свою очередь объявит референдум, то на сегодняшний день 99,9% жителей Южной Осетии придут и проголосуют за вхождение в состав РФ», — заявил Водолацкий в беседе с ТАСС. По его словам, Южная Осетия «хочет вернуться домой», как это сделал Крым в 2014 году. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева заявляла, что референдум пройдет после 10 апреля. О возможности вступления в РФ высказались в Абхазии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей республики. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта — быть в составе РФ <…> Если сейчас президент Южной Осетии обратится к парламенту республики, тот в свою очередь объявит референдум, то на сегодняшний день 99,9% жителей Южной Осетии придут и проголосуют за вхождение в состав РФ», — заявил Водолацкий в беседе с ТАСС. По его словам, Южная Осетия «хочет вернуться домой», как это сделал Крым в 2014 году. Ранее URA.RU сообщало, что Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева заявляла, что референдум пройдет после 10 апреля. О возможности вступления в РФ высказались в Абхазии.