30 марта 2022

Рамзан Кадыров: Мариуполь освобожден от националистов на 90-95%

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
По словам Рамзана Кадырова, последние 5-10% националистов укрываются на комбинате «Азовсталь» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России совместно с войсками ДНР на 90-95% освободили Мариуполь от украинских националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — сообщил Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются националисты, это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». «Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими», — заявил Кадыров.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Вооруженные силы России совместно с войсками ДНР на 90-95% освободили Мариуполь от украинских националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — сообщил Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются националисты, это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». «Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими», — заявил Кадыров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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