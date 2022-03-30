Рамзан Кадыров: Мариуполь освобожден от националистов на 90-95%

31 марта 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, последние 5-10% националистов укрываются на комбинате «Азовсталь» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России совместно с войсками ДНР на 90-95% освободили Мариуполь от украинских националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — сообщил Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются националисты, это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». «Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими», — заявил Кадыров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы России совместно с войсками ДНР на 90-95% освободили Мариуполь от украинских националистов. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Мариуполь уже на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь», — сообщил Рамзан Кадыров. По словам главы Чечни, последнее место, где укрываются националисты, это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». «Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими», — заявил Кадыров. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.