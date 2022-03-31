Аналитик назвал страны, готовые отказаться от доллара вслед за РФ

Отказаться от доллара вслед за РФ могут Индия и Китай Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В полной мере отказаться от доллара не может себе позволить ни одно государство. Такое заявление сделала аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Однако некоторые страны могут использовать в большей степени локальные валюты. В частности, по мнению эксперта, такое решение вслед за Россией могут принять Индия и Китай.

«О переходе на расчеты в нацвалютах договорились страны ЕАЭС. Подобные переговоры Россия ведет с партнерами в Азии (Китай, Индия) и Африке. Также сейчас активно циркулируют слухи, что Саудовская Аравия и Китай ведут переговоры о частичной оплате саудовской нефти юанями», — передает слова эксперта агентство «Прайм».

Однако Китай, по мнению Маслова, не особо охотно идет на увеличение роли юаня как мировой валюты из-за нежелания тратить накопления иностранных резидентов в юанях и страха снижения доли китайских владельцев крупными компаниями. Также эксперт отметил рост численности расчетов в евро и фунтах. «Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара», — заключил он.

В Кремле заявляли, что региональные валюты должны стать альтернативой доллару, так как престиж американской валюты значительно пошатнулся. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать.

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