«Ъ»: «Газпром» готовится отключить страны Европы от поставок газа

Клиенты «Газпрома» из Европы начинают боятся остановки поставок газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

ПАО «Газпром» готовится к возможной полной остановке поставок газа для ряда «недружественных стран». Об этом сообщает « Коммерсант ».

По словам источника газеты, в «Газпроме» прорабатывают возможность полного отключения «недружественных стран» от поставок российского газа. По его словам, в компании уже оценивают последствия этого шага.

Отмечается, что европейские клиенты «Газпрома» начинают все больше бояться перебоев в поставках газа из-за требования России платить за топливо в рублях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, однако заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта.

По данным «Коммерсанта», многие европейские компании беспокоятся из-за того, что для оплаты газа рублями им придется взаимодействовать с Центробанком РФ, который находится под санкциями Евросоюза и США. Потому ряд европейских лидеров и крупных потребителей единогласно отвергли эту идею, посчитав ее нарушением действующих контрактов.

Президент России Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа 24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными, смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что оно приведет к укреплению рубля.