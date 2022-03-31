Российские военные продолжают проявлять героизм на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине. Российские солдаты отразили минометную атаку боевиков ВСУ в неравном бою и освободили населенный пункт от националистов.

«Благодаря профессиональным действиям сержанта [Давида] Асаева, российским подразделениям удалось отразить атаку противника, нанести ему значительный урон и создать благоприятные условия для контрудара по врагу», — сообщает «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ. Асаеву удалось отразить атаку националистов с поврежденным оружием. Давид оперативно восстановил его работоспособность и вскрыл огневые позиции националистов. Двумя точными выстрелами сержант уничтожил два минометных расчета и ликвидировал 18 боевиков.

В Минобороны также отмечают заслуги старшего прапорщика Андрея Путилина, который под обстрелами организовал бесперебойную связи своего батальона. Военнослужащий устранил повреждения оборудования и заново настроил станцию, в результате чего была связь была восстановлена. После передачи в вышестоящий штаб координат расположения националистов были уничтожены семь единиц их военной техники и более 100 боевиков.

В разведке отличился рядовой Андрей Хасанов. Его подразделение обнаружило диверсионную группу украинских националистов, готовящую провокацию в отношении ВС РФ. Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой. Сам Хасанов пробрался в тыл противника и заминировал вражескую бронетехнику. В ходе боя было уничтожено четыре единицы военной техники и более 10 националистов.

Героизм в ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских националистов проявил командир танковой роты Юрий Овсянников. Экипажи его подразделения, с ходу прорвав рубеж обороны противника, уничтожили около 10 боевых машин пехоты, пять танков, три крупнокалиберных пулемета противника и около 30 националистов. В результате населенный пункт был освобожден от ВСУ.

Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.

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