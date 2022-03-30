Американское агентство S&P понизило кредитный рейтинг ЯНАО

По мнению рейтинговое агентство S&P экономика ЯНАО подвержена рискам Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитный рейтинг ЯНАО до уровня CC (прим. Небольшие надежды на постановление). В агентстве считают, что экономика округа на данный момент подвержена рискам и дефолту.

«Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до уровня СС, а также поместила регион в список на пересмотр с „негативным“ прогнозом. S&P считает, что экономика Ямала сейчас очень подвержена рискам, а дефолт пока не произошел, но очень вероятен», — сообщает «Комерсантъ».

Помимо этого в S&P отменили, что снижение рейтинга региона произошло из-за аналогичного действия по отношению к суверенному рейтингу России. После этого все рейтинги регионов страны были отозваны из-за запрета ЕС присваивать их РФ и российским компаниям.

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить антироссийские санкции в знак несогласия с проведением РФ спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, целью Запада является отмена России, как государства, а также разрушение экономики России. Однако, как сообщали российские власти, ограничения имеют негативный эффект и для западных стран.