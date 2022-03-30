В Свердловской области нашли способ помочь производителям молока

31 марта 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (на переднем плане) принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку производителям молока Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Производителям молока в Свердловской области окажут дополнительную поддержку. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департаменте информационной политики (ДИП). «Мы утвердили повышенную ставку субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 148 млн рублей. А всего на поддержку животноводческого комплекса в этом году планируется выделить больше двух миллиардов рублей», — цитирует Куйвашева ДИП. Кроме того, планируется, что в 2022 году на поддержку аграриев региона будет направлено четыре миллиарда рублей. Средства пойдут на покупку техники, возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Так, например, для борьбы с ростом цен на хлеб Свердловская область получила 79 миллионов рублей. Ранее в разговоре с URA.RU руководитель завода «Молочный кит» Игорь Пехотин пояснил, что для снижения цен на молоко надо ввести закон, запрещающий повышать цены для российского потребителя лишь бы уравнять их с экспортными ценами. На неделе с 11 по 18 марта Свердловскстат зафиксировал увеличение стоимости хлеба на 1,78%. Область уже получила 79 миллионов рублей, которые пойдут на борьбу с ростом цен на этот продукт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Производителям молока в Свердловской области окажут дополнительную поддержку. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департаменте информационной политики (ДИП). «Мы утвердили повышенную ставку субсидирования производителей молока в период с 1 января по 30 июня 2022 года. На эти цели из областного бюджета будет дополнительно направлено 148 млн рублей. А всего на поддержку животноводческого комплекса в этом году планируется выделить больше двух миллиардов рублей», — цитирует Куйвашева ДИП. Кроме того, планируется, что в 2022 году на поддержку аграриев региона будет направлено четыре миллиарда рублей. Средства пойдут на покупку техники, возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Так, например, для борьбы с ростом цен на хлеб Свердловская область получила 79 миллионов рублей. Ранее в разговоре с URA.RU руководитель завода «Молочный кит» Игорь Пехотин пояснил, что для снижения цен на молоко надо ввести закон, запрещающий повышать цены для российского потребителя лишь бы уравнять их с экспортными ценами. На неделе с 11 по 18 марта Свердловскстат зафиксировал увеличение стоимости хлеба на 1,78%. Область уже получила 79 миллионов рублей, которые пойдут на борьбу с ростом цен на этот продукт.