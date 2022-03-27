Свердловская область получила деньги для стабилизации цен на хлеб

Деньги пойдут на борьбу с ростом цен на хлебобулочные изделия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Свердловская область получила 79 миллионов рублей, которые пойдут на борьбу с ростом цен на хлеб. В целом, правительство РФ выделило регионам 2,5 миллиарда рублей на стабилизацию стоимости хлебобулочных изделий. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сообщила Виктория Абрамченко на официальном сайте правительства РФ.

Ранее URA.RU писало, что на неделе с 11 по 18 марта Свердловскстат зафиксировал прирост в цене хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,78%. Цена килограмма такого хлеба составляет в среднем 74,7 рубля, сообщается на сайте ведомства. При этом рост стоимости хлеба из пшеницы составил за неделю 0,38%. Его средняя цена по региону составляет 77,3 рубля за кг. Жители региона также пожаловались в региональное управление Федеральной антимонопольной службы на подорожание хлеба на 20% в «Пятерочке» и «Смаке».

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