Свердловский производитель нашел способ снизить цены на продукты

Ключевая причина роста цен — подорожание упаковки и тары для продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Для того, чтобы не росла стоимость продуктов, произведенных и выращенных в России необходимо разработать закон, запрещающий предприятиям спекулировать на них. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился руководитель завода «Молочный кит» Игорь Пехотин.

«Надо ввести закон, запрещающий повышать цены для российского потребителя, лишь бы уравнять их с экспортными ценами. Если предприятие торгует за рубеж — это похвально. Но не надо продавать за те же деньги тот же товар в Россию», — считает Пехотин. По его словам, многие российские предприятия спекулируют на скачке курсов валют, из-за чего растут цены на все продукты, включая и молочные.

Ранее он объяснил, что именно поэтому молоко, которое производят в Свердловской области дорожает — производители бутылок не желают снижать цены для российских покупателей только из-за падения рубля. Из-за начатой российским президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине западные страны объявили новые санкции. В связи с этим резко изменились курсы евро и доллара. Лидеры западных стран заявляли, что эти меры противодействия должны нанести серьезный ущерб экономике, гуманитарной и социальной сферам России и каждой российской семье. В ответ Путин сказал, что в этих действиях, намеренно направленных на ухудшение жизней миллионов людей, есть признаки агрессии и войны экономическими и политическими средствами.

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