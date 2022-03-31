В Екатеринбурге попрощались с тюменцем, погибшим на Украине. Фото

31 марта 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Корник погиб во время спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбурге был похоронен начальник штаба одной из воинских частей Ишима (Тюменская область) Александр Корник. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что военнослужащий погиб во время спецоперации на Украине. «Александр Викторович принимал участие в спецоперации на территории Украины. Он героически погиб, выполняя воинский долг. Был похоронен в Екатеринбурге», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Информация о похоронах военнослужащего была также размещена в паблике «ВОЗНЕСЕНИЕ, дом прощания (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте. «15.03.2022. Прощание с подполковником Александром Викторовичем Корник. Гражданская церемония, сложение Государственного флага РФ над усопшим, православный чин отпевания, траурное шествие. Территория ОДО Екатеринбург. Вечная память Славным воинам и защитникам Отечества», — указано в публикации. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля. Церемония прощания с Александром Корником в Екатеринбурге Паблик «ВОЗНЕСЕНИЕ, дом прощания (Екатеринбург)», соцсеть «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Екатеринбурге был похоронен начальник штаба одной из воинских частей Ишима (Тюменская область) Александр Корник. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что военнослужащий погиб во время спецоперации на Украине. «Александр Викторович принимал участие в спецоперации на территории Украины. Он героически погиб, выполняя воинский долг. Был похоронен в Екатеринбурге», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Информация о похоронах военнослужащего была также размещена в паблике «ВОЗНЕСЕНИЕ, дом прощания (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте. «15.03.2022. Прощание с подполковником Александром Викторовичем Корник. Гражданская церемония, сложение Государственного флага РФ над усопшим, православный чин отпевания, траурное шествие. Территория ОДО Екатеринбург. Вечная память Славным воинам и защитникам Отечества», — указано в публикации. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 22 февраля.