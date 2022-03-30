Мэр Перми окружает себя силовиками

Алексей Демкин взял в команду еще одного полицейского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Перми Алексей Демкин планирует взять на работу бывшего начальника отдела ГИБДД Перми Дмитрия Артеменко. Предполагается, что он приступит к работе в должности руководителя дирекции дорожного движения с 1 апреля, сообщают в пресс-службе администрации города. Полтора месяца назад Демкин трудоустроил экс-руководителя УМВД Перми Алексея Турова.

«Предполагается, что Дмитрий Артеменко приступит к работе с 1 апреля», — отметили в пресс-службе. Официально распоряжение пока не подписано.

Дмитрий Артеменко работал начальником городского ГИБДД с 2012 по 2016 год. После он был назначен начальником службы тыла УМВД Перми, а потом ушел из полиции. На прошлой неделе стало известно о том, что руководивший дирекцией Максим Кис уволился с муниципальной службы. По неофициальной версии, причиной его ухода стали его политические взгляды и ведение личных соцсетей.

Это уже второй выходец из пермской полиции, которого Алексей Демкин принимает в команду. В начале феврале на должность руководителя департамента общественной безопасности был назначен полковник Алексей Туров. Ранее URA.RU сообщало, что Демкин сменил глав почти всех районов, но отложил принятие решения по назначению «политического» заместителя.