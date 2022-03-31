Аналитик «Этажей»: цены на вторичное жилье осенью снизятся на 25%

31 марта 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Осень скидки на покупку вторичной недвижимости могут составить до 25% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осенью возможно снижение стоимости вторичной недвижимости. Произойдет это в случае сохранения высоких ставок по ипотечным кредитам и увеличения скидок при продаже такого жилья до 25%. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «По мнению экспертов, если ситуация с заградительными ставками (с 28 февраля ипотеку можно взять под 18-22% годовых, такой уровень считается заградительным — прим. URA.RU) на готовое жилье будет носить затяжной характер, то нельзя исключать увеличения к осени скидок при продаже части объектов до 20-25%. Но все может измениться в сторону новостроек, если во втором полугодии ситуация в экономике начнет стабилизироваться и ипотечные ставки снизятся хотя бы до 14-15%», — объяснила Татьяна Решетникова. По мнению эксперта, даже при сохранении высоких процентов вторичная недвижимость может оказаться выгоднее. «Сейчас, чтобы компенсировать разницу в переплате и размере ежемесячных платежей при первоначальном взносе в 50% и сроке кредитования до 20 лет, необходимо снизить стоимость объекта недвижимости почти на 18%. Поэтому если скидка будет выше, то даже при высоких ипотечных ставках часть объектов вторичной недвижимости может оказаться выгоднее новостроек по новым условиям льготного кредитования. Плюс надо учитывать затраты на ремонт, аренду временного жилья до ввода дома в эксплуатацию. Всего этого не требуется при покупке вторичного жилья с готовым ремонтом», — подчеркнула Решетникова. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке на первичном рынке до 12% годовых. Максимальная сумма кредита должна быть не более 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других российских регионов — не более 6 млн рублей. Условия действующей льготной ипотеки сохранят для семей с детьми, участников программы «Дальневосточная ипотека» и программы ипотеки на строительство жилья в сельских территориях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Осенью возможно снижение стоимости вторичной недвижимости. Произойдет это в случае сохранения высоких ставок по ипотечным кредитам и увеличения скидок при продаже такого жилья до 25%. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. «По мнению экспертов, если ситуация с заградительными ставками (с 28 февраля ипотеку можно взять под 18-22% годовых, такой уровень считается заградительным — прим. URA.RU) на готовое жилье будет носить затяжной характер, то нельзя исключать увеличения к осени скидок при продаже части объектов до 20-25%. Но все может измениться в сторону новостроек, если во втором полугодии ситуация в экономике начнет стабилизироваться и ипотечные ставки снизятся хотя бы до 14-15%», — объяснила Татьяна Решетникова. По мнению эксперта, даже при сохранении высоких процентов вторичная недвижимость может оказаться выгоднее. «Сейчас, чтобы компенсировать разницу в переплате и размере ежемесячных платежей при первоначальном взносе в 50% и сроке кредитования до 20 лет, необходимо снизить стоимость объекта недвижимости почти на 18%. Поэтому если скидка будет выше, то даже при высоких ипотечных ставках часть объектов вторичной недвижимости может оказаться выгоднее новостроек по новым условиям льготного кредитования. Плюс надо учитывать затраты на ремонт, аренду временного жилья до ввода дома в эксплуатацию. Всего этого не требуется при покупке вторичного жилья с готовым ремонтом», — подчеркнула Решетникова. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении максимальной ставки по льготной ипотеке на первичном рынке до 12% годовых. Максимальная сумма кредита должна быть не более 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для других российских регионов — не более 6 млн рублей. Условия действующей льготной ипотеки сохранят для семей с детьми, участников программы «Дальневосточная ипотека» и программы ипотеки на строительство жилья в сельских территориях.