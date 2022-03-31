Жители ХМАО нашли замену заграничным курортам в регионах УрФО

31 марта 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО отправляются в санатории регионов УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ХМАО из-за введенных западных санкций и роста курса валют меняют планы на отпуск — вместо заграничных курортов они рассматривают санатории в регионах УрФО. Об этом URA.RU рассказали эксперты по туризму. «В основном жители выбирают отдых в санаториях Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Многие меняют направления на эти области, что бы не только отдохнуть, но и поправить здоровье», — сказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска Анна Линкер. Руководитель туристической компании «Спутник» Василий Сочилин рассказал URA.RU, что самым востребованным направлением отдыха станет юг России. «Сейчас, если говорить о запланированных летних отпусках, то наибольшим спросом стали пользоваться: Крым, Курорты краснодарского края, в том числе Абхазия, и Дагестан. Дагестан вообще можно считать крупным открытием туризма», — сказал Сочилин. Ранее URA.RU писало, что многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты западными странами после начала спецоперации на Украине. После этого президент РФ Владимир Путин заверил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Он также заявил, что шаги западных лидеров, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители ХМАО из-за введенных западных санкций и роста курса валют меняют планы на отпуск — вместо заграничных курортов они рассматривают санатории в регионах УрФО. Об этом URA.RU рассказали эксперты по туризму. «В основном жители выбирают отдых в санаториях Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге. Многие меняют направления на эти области, что бы не только отдохнуть, но и поправить здоровье», — сказала директор управления по развитию туризма и внешних связей Ханты-Мансийска Анна Линкер. Руководитель туристической компании «Спутник» Василий Сочилин рассказал URA.RU, что самым востребованным направлением отдыха станет юг России. «Сейчас, если говорить о запланированных летних отпусках, то наибольшим спросом стали пользоваться: Крым, Курорты краснодарского края, в том числе Абхазия, и Дагестан. Дагестан вообще можно считать крупным открытием туризма», — сказал Сочилин. Ранее URA.RU писало, что многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты западными странами после начала спецоперации на Украине. После этого президент РФ Владимир Путин заверил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Он также заявил, что шаги западных лидеров, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами. Одной из мер сопротивления санкций стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.