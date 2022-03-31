Глава Бердянска рассказал о состоянии беженцев из Мариуполя

31 марта 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Беженцам из Мариуполя доставили гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Беженцы из Мариуполя, которые теперь находятся в детском оздоровительном лагере Бердянска, напуганы и боятся принимать гуманитарную помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко, который привез беженцам гуманитарную помощь от жителей города. «Люди очень напуганы. Они попросили, чтобы журналист не снимал их, когда они будут приходить за коробками с гуманитарной помощью. Все, что попадет в социальные сети — все видео, фотографии, — тщательно отслеживается на украинской стороне», — заявил Сауленко в интервью RT. По его словам, силовики Украины ищут родственников и пытаются надавить на тех, кто живет здесь. Люди боятся за жизнь себя и родственников, оставшихся на Украине, отметил Сауленко. Беженцы из Мариуполя понимают, кто защищает их, а кто нападает, им не нужно объяснять это, считает мэр Бердянска. «Их не надо убеждать, они уже убеждены: то, что случилось в Мариуполе, порождено зверствами и провокациями украинских националистов», — высказался он. На Украине проходит спецоперация с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал что целями стали демилитаризация и денацификация. Приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и удары по военной инфраструктуре, сообщал он. Вооруженные силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Беженцы из Мариуполя, которые теперь находятся в детском оздоровительном лагере Бердянска, напуганы и боятся принимать гуманитарную помощь. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Бердянска Александр Сауленко, который привез беженцам гуманитарную помощь от жителей города. «Люди очень напуганы. Они попросили, чтобы журналист не снимал их, когда они будут приходить за коробками с гуманитарной помощью. Все, что попадет в социальные сети — все видео, фотографии, — тщательно отслеживается на украинской стороне», — заявил Сауленко в интервью RT. По его словам, силовики Украины ищут родственников и пытаются надавить на тех, кто живет здесь. Люди боятся за жизнь себя и родственников, оставшихся на Украине, отметил Сауленко. Беженцы из Мариуполя понимают, кто защищает их, а кто нападает, им не нужно объяснять это, считает мэр Бердянска. «Их не надо убеждать, они уже убеждены: то, что случилось в Мариуполе, порождено зверствами и провокациями украинских националистов», — высказался он. На Украине проходит спецоперация с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал что целями стали демилитаризация и денацификация. Приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и удары по военной инфраструктуре, сообщал он. Вооруженные силы РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, а также контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области.