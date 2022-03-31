Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Демкин отметили знакомство ужином во «Влади BAR» на 37-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом URA.RU рассказали участники вечеринки с обеих сторон. По словам собеседников агентства, на неформальном разговоре, помимо градоначальников, присутствовали некоторые их заместители (со стороны Орлова это Алексей Бубнов, со стороны Демкина — Виктор Агеев), а также фронтмены муниципальных дум.
«Поскольку и Перми, и Екатеринбургу в следующем году исполняется 300 лет, договорились провести ряд совместных мероприятий. В частности, кругосветное путешествие на яхте, которая сейчас стоит возле Водонапорной башни в Историческом сквере», — поделился источник. Другой собеседник рассказал чуть подробнее: ранее музей истории Екатеринбурга выбрал 60 стран, в которые зайдет судно со спортсменами на борту, и в каждом портовом городе нашел выходцев из уральской столицы, с ними будут проходить встречи.
«Поскольку река Исеть не судоходная, планируется стартовать с Камы. Если, конечно, в текущей международной обстановке такое путешествие будет возможным», — оговорился источник.
Кроме того, пермяки рассказали екатеринбуржцам о своем опыте организации парковок. Это одна из головных болей для команды Орлова. «В Перми парковки работают, там все довольны. Еще говорили о будущей городской электричке в Екатеринбурге (Орлов с гордостью называет ее „наземным метро“ — прим. URA.RU), работу с киосками, ТОСами. В общем, ничего сверхъестественного», — поделился третий инсайдер.
О двухдневном визите Демкина накануне сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Стороны провели большое совещание в горадминистрации и подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. На второй день, 31 марта, Демкина и его команду повезли по крупным инфраструктурным объектам. Орлов и Демкин могли познакомиться еще в начале 2021 года. Демкин звал Орлова на свою инаугурацию, но тот не нашел возможности приехать.
На прошлой неделе в Екатеринбурге был новый мэр Омска Сергей Шелест. Его омский губернатор Александр Бурков (свердловчанин) привез поучиться у более опытных коллег.
«Встреча без галстуков» во «Влади BAR» длилась около двух часов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Демкин отметили знакомство ужином во «Влади BAR» на 37-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом URA.RU рассказали участники вечеринки с обеих сторон. По словам собеседников агентства, на неформальном разговоре, помимо градоначальников, присутствовали некоторые их заместители (со стороны Орлова это Алексей Бубнов, со стороны Демкина — Виктор Агеев), а также фронтмены муниципальных дум. «Поскольку и Перми, и Екатеринбургу в следующем году исполняется 300 лет, договорились провести ряд совместных мероприятий. В частности, кругосветное путешествие на яхте, которая сейчас стоит возле Водонапорной башни в Историческом сквере», — поделился источник. Другой собеседник рассказал чуть подробнее: ранее музей истории Екатеринбурга выбрал 60 стран, в которые зайдет судно со спортсменами на борту, и в каждом портовом городе нашел выходцев из уральской столицы, с ними будут проходить встречи. «Поскольку река Исеть не судоходная, планируется стартовать с Камы. Если, конечно, в текущей международной обстановке такое путешествие будет возможным», — оговорился источник. Кроме того, пермяки рассказали екатеринбуржцам о своем опыте организации парковок. Это одна из головных болей для команды Орлова. «В Перми парковки работают, там все довольны. Еще говорили о будущей городской электричке в Екатеринбурге (Орлов с гордостью называет ее „наземным метро“ — прим. URA.RU), работу с киосками, ТОСами. В общем, ничего сверхъестественного», — поделился третий инсайдер. О двухдневном визите Демкина накануне сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Стороны провели большое совещание в горадминистрации и подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. На второй день, 31 марта, Демкина и его команду повезли по крупным инфраструктурным объектам. Орлов и Демкин могли познакомиться еще в начале 2021 года. Демкин звал Орлова на свою инаугурацию, но тот не нашел возможности приехать. На прошлой неделе в Екатеринбурге был новый мэр Омска Сергей Шелест. Его омский губернатор Александр Бурков (свердловчанин) привез поучиться у более опытных коллег.