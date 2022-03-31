Мэры Екатеринбурга и Перми отметили знакомство в элитном баре. Обсуждали кругосветку

31 марта 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал с коллегой из Перми рамочное соглашение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Демкин отметили знакомство ужином во «Влади BAR» на 37-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом URA.RU рассказали участники вечеринки с обеих сторон. По словам собеседников агентства, на неформальном разговоре, помимо градоначальников, присутствовали некоторые их заместители (со стороны Орлова это Алексей Бубнов, со стороны Демкина — Виктор Агеев), а также фронтмены муниципальных дум. «Поскольку и Перми, и Екатеринбургу в следующем году исполняется 300 лет, договорились провести ряд совместных мероприятий. В частности, кругосветное путешествие на яхте, которая сейчас стоит возле Водонапорной башни в Историческом сквере», — поделился источник. Другой собеседник рассказал чуть подробнее: ранее музей истории Екатеринбурга выбрал 60 стран, в которые зайдет судно со спортсменами на борту, и в каждом портовом городе нашел выходцев из уральской столицы, с ними будут проходить встречи. «Поскольку река Исеть не судоходная, планируется стартовать с Камы. Если, конечно, в текущей международной обстановке такое путешествие будет возможным», — оговорился источник. Кроме того, пермяки рассказали екатеринбуржцам о своем опыте организации парковок. Это одна из головных болей для команды Орлова. «В Перми парковки работают, там все довольны. Еще говорили о будущей городской электричке в Екатеринбурге (Орлов с гордостью называет ее „наземным метро“ — прим. URA.RU), работу с киосками, ТОСами. В общем, ничего сверхъестественного», — поделился третий инсайдер. О двухдневном визите Демкина накануне сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Стороны провели большое совещание в горадминистрации и подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. На второй день, 31 марта, Демкина и его команду повезли по крупным инфраструктурным объектам. Орлов и Демкин могли познакомиться еще в начале 2021 года. Демкин звал Орлова на свою инаугурацию, но тот не нашел возможности приехать. На прошлой неделе в Екатеринбурге был новый мэр Омска Сергей Шелест. Его омский губернатор Александр Бурков (свердловчанин) привез поучиться у более опытных коллег. «Встреча без галстуков» во «Влади BAR» длилась около двух часов Фото: сайт «Влади BAR» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Демкин отметили знакомство ужином во «Влади BAR» на 37-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом URA.RU рассказали участники вечеринки с обеих сторон. По словам собеседников агентства, на неформальном разговоре, помимо градоначальников, присутствовали некоторые их заместители (со стороны Орлова это Алексей Бубнов, со стороны Демкина — Виктор Агеев), а также фронтмены муниципальных дум. «Поскольку и Перми, и Екатеринбургу в следующем году исполняется 300 лет, договорились провести ряд совместных мероприятий. В частности, кругосветное путешествие на яхте, которая сейчас стоит возле Водонапорной башни в Историческом сквере», — поделился источник. Другой собеседник рассказал чуть подробнее: ранее музей истории Екатеринбурга выбрал 60 стран, в которые зайдет судно со спортсменами на борту, и в каждом портовом городе нашел выходцев из уральской столицы, с ними будут проходить встречи. «Поскольку река Исеть не судоходная, планируется стартовать с Камы. Если, конечно, в текущей международной обстановке такое путешествие будет возможным», — оговорился источник. Кроме того, пермяки рассказали екатеринбуржцам о своем опыте организации парковок. Это одна из головных болей для команды Орлова. «В Перми парковки работают, там все довольны. Еще говорили о будущей городской электричке в Екатеринбурге (Орлов с гордостью называет ее „наземным метро“ — прим. URA.RU), работу с киосками, ТОСами. В общем, ничего сверхъестественного», — поделился третий инсайдер. О двухдневном визите Демкина накануне сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Стороны провели большое совещание в горадминистрации и подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. На второй день, 31 марта, Демкина и его команду повезли по крупным инфраструктурным объектам. Орлов и Демкин могли познакомиться еще в начале 2021 года. Демкин звал Орлова на свою инаугурацию, но тот не нашел возможности приехать. На прошлой неделе в Екатеринбурге был новый мэр Омска Сергей Шелест. Его омский губернатор Александр Бурков (свердловчанин) привез поучиться у более опытных коллег.