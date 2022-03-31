Бизнесмен в Перми придумал, как решить проблему с офисной бумагой

У многих бумага А4 закончилась совсем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Перми находчивый бизнесмен, занимающийся полиграфическими услугами, придумал, как помочь людям, которым сильно не хватает офисной бумаги формата А4. Михаил Шаврин написал об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«С удивлением узнал, что мои друзья, в том числе по „ВК“, испытывают проблемы с покупкой обычной офисной бумаги для принтеров. Так получилось, что на складе нашей типографии есть такая бумага в больших листах. Мы можем ее для вас порезать на формат А4 и запаковать в пачки по 500 листов по цене 590 рублей за пачку», — написал Шаврин.

Пермяки действительно жалуются на подорожавшую бумагу. Цены в магазинах за пачку бумаги начинаются от тысячи рублей. А во многих магазинах ее просто нет. Это связывают с нарушениями логистических цепочек из-за вводимых санкций в отношении РФ.

Западные страны таким образом реагируют на проведение спецоперации России на Украине. В своих выступлениях лидеры стран признавались в стремлении нанести ущерб российской экономике. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».