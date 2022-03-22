Пермские ЗАГСы ищут дешевую офисную бумагу

Пермским ЗАГСам нужно более тысячи пачек бумаги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми намерено закупить более тысячи пачек бумаги формата А4 по достаточно низкой цене. Информация размещена на сайт госзакупок.

«Бумага для офисной техники белая, А4. Количество листов в пачке — 500 штук», — такие характеристики указаны в техзадании закупки.

Согласно документам, ЗАГСы ищут 1130 пачек бумаги и готовы на это потратить 300 693 рублей. То есть, цена одной пачки бумаги (500 шт.) должна быть не выше 266 рублей. Соответственно, цена за один лист А4 должна составлять 53 копейки. При этом, цена одного листа А4 в пермских магазинах канцтоваров сейчас варьируется от 1,1 рубля до 2,4 рубля.

В соседних регионах ситуация схожая. В Челябинске цена бумаги выросла за сутки в несколько раз. В тюменских магазинах пачка стоит тысячу рублей. А в Екатеринбурге продали последнюю дешевую пачку бумаги по цене в 500 рублей.

За прошедшую неделю цены значительно выросли не только на бумагу, но и на чековую ленту для кассовых аппаратов. Это связывают с нарушениями логистических цепочек из-за вводимых санкций в отношении РФ. Западные страны таким образом реагируют на проведение спецоперации России на Украине. В своих выступлениях лидеры стран признавались в стремлении нанести ущерб российской экономике.

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