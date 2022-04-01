СМИ: Галкин и Пугачева ищут работу в Израиле

01 апреля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин, покинувшие Россию вместе со своими восьмилетними детьми, ищут работу в Израиле. Об этом рассказал израильский шоумен Леван Тодуа. «Появились сведения, что Галкин, свободно владеющий четырьмя языками, устроился переводчиком, а примадонне якобы прочат карьеру телеведущей на местном телевидении. Впрочем, Леван Тодуа отметил, что на первом плане у Аллы Пугачевой не работа, а воспитание двойняшек», — передает Пятый канал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Издание отмечает: имеются факты о том, что Алла Борисовна и ее супруг уже собрали документы, чтобы стать гражданами Израиля. Для детей они уже подыскивают школу. Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева покинула Россию. Ее отъезд связывают с высказыванием ее мужа — Максима Галкина, который публично заявил, что не одобряет спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Спецоперация проводится с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Российский лидер заявлял, что приоритет армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.