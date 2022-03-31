США ввели новые антироссийские санкции

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
США одобрили новые санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина.

Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция.

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США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина. Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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