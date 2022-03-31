США ввели новые антироссийские санкции

США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов.
Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина.
Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция.
США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина. Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция.