США ввели новые антироссийские санкции 31 марта 2022 в 19:34 Размер текста - 17 + США одобрили новые санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина. Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. США приняли новые санкции против российских организаций и физических лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Санкции ввели в отношении 13 физлиц и 21 предприятия, среди них научно-исследовательский институт «Вектор». Из списка был исключен «Озон-Банк», сообщается на портале американского Минфина. Европа и США ввели санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ограничения затронули экономический сектор. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. По словам президента РФ, санкции против РФ готовили заранее, передает Nation News. Власти РФ отмечали, что ограничения влияют и на западные страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, а также кооперационные связи, увеличивается инфляция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям