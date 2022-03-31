США распечатают стратегические запасы нефти из-за России

31 марта 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Джо Байден объявит о решении поставлять из запасов 1 млн баррелей нефти в сутки Фото: официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о решении поставлять из запасов 1 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщили в администрации Белого дома. Причиной называются рост цен на топливо из-за событий на Украине, где Россия с конца февраля проводит спецоперацию. «После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов. Он направит на рынок в среднем по одному миллиону дополнительных баррелей в сутки — каждый день — в течение следующих шести месяцев», — сообщается на сайте американской администрации. По заявлению американской администрации, США распечатают стратегические запасы в координации с союзниками «по всему миру». Другие страны присоединятся к этому шагу. После отказа США от российской нефти стоимость бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума и превысила 4,25 доллара за галлон (3,785 литра), передает RT. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что ожидает дальнейшего роста цен на бензин и энергоносители. В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта нефти из России. На такие меры президент США Джо Байден решил пойти после начала спецоперации России на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия найдет, кому продать газ и нефть. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о решении поставлять из запасов 1 млн баррелей нефти в сутки. Об этом сообщили в администрации Белого дома. Причиной называются рост цен на топливо из-за событий на Украине, где Россия с конца февраля проводит спецоперацию. «После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов. Он направит на рынок в среднем по одному миллиону дополнительных баррелей в сутки — каждый день — в течение следующих шести месяцев», — сообщается на сайте американской администрации. По заявлению американской администрации, США распечатают стратегические запасы в координации с союзниками «по всему миру». Другие страны присоединятся к этому шагу. После отказа США от российской нефти стоимость бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума и превысила 4,25 доллара за галлон (3,785 литра), передает RT. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что ожидает дальнейшего роста цен на бензин и энергоносители. В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта нефти из России. На такие меры президент США Джо Байден решил пойти после начала спецоперации России на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия найдет, кому продать газ и нефть.