Лавров: Россия найдет, кому продавать нефть и газ

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия не будет уговаривать Запад покупать нефть и газ, заявил Сергей Лавров Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ не собирается заставлять европейские страны покупать нефть и газ России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

«Наш вице-премьер Александр Новак подробнейшим образом рассказал, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ. У нас рынки для сбыта будут. Они уже есть», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел России также отметил, что Москва никогда не использовала нефть и газ как оружие. «Наша страна больше не будет зависеть от западных компаний», — также добавил он.

Ранее Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток-1» из-за запрета в отношении «Северного потока-2», но не делает этого. По словам Новака, от такого решения никто не выиграет.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.

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Правительство РФ не собирается заставлять европейские страны покупать нефть и газ России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Наш вице-премьер Александр Новак подробнейшим образом рассказал, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ. У нас рынки для сбыта будут. Они уже есть», — сказал Лавров. Министр иностранных дел России также отметил, что Москва никогда не использовала нефть и газ как оружие. «Наша страна больше не будет зависеть от западных компаний», — также добавил он. Ранее Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток-1» из-за запрета в отношении «Северного потока-2», но не делает этого. По словам Новака, от такого решения никто не выиграет. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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