Лавров: Россия найдет, кому продавать нефть и газ

10 марта 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Правительство РФ не собирается заставлять европейские страны покупать нефть и газ России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров России и Украины. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Наш вице-премьер Александр Новак подробнейшим образом рассказал, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ. У нас рынки для сбыта будут. Они уже есть», — сказал Лавров. Министр иностранных дел России также отметил, что Москва никогда не использовала нефть и газ как оружие. «Наша страна больше не будет зависеть от западных компаний», — также добавил он. Ранее Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток-1» из-за запрета в отношении «Северного потока-2», но не делает этого. По словам Новака, от такого решения никто не выиграет. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.