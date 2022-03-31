Итальянский политолог: НАТО само виновато в конфликте с Россией

31 марта 2022 в 23:01 Размер текста - 17 +

Итальянский политолог поддержал Россию и обвинил НАТО в разжигании войны на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс долгие годы целенаправленно портил отношения с Москвой, размещая ракетные базы в граничащих с Россией странах. С таким заявлением выступил резидент итальянской общественной организации Cantiere Laboratorio, политолог Витторио Джильотти. По его словам, поставляя Украине оружие, НАТО стали «поджигателями войны». «События, происходящие между Россией и Украиной, являются детищем 2014 года, переворота на Украине, оплаченного США. Игнорирование сотен провокаций НАТО в отношении России на протяжении многих лет, а также невыполнение обязательств не двигаться на Восток в 1990-х годах. Последние тридцать лет показали, как НАТО разместило ракетные базы в нескольких странах, граничащих с Россией», — написал Джильотти для портала Pianainforma. Он также отметил, что многочисленные санкции против России, а также поставка оружия на Украину стали «поджигателями войны». «Потраченные 35 миллиардов евро на военные расходы — это оскорбление потребностей итальянцев. Эти трагические события показывают, как Европа попала в ловушку Америки, которая все подпитывала и подпитывает своими экономическими и коммерческими интересами», — подытожил он. Западные политики, журналисты и граждане неоднократно обвиняли правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине. Так, экс-кандидат в президенты США Рон Пол выступил против действий правительства США, обвинив их в ухудшении отношений с Россией, а депутаты Бундестага раскритиковали власти за огромные траты на оборону. Также ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косово и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация РФ, начавшаяся утром 24 февраля, завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс долгие годы целенаправленно портил отношения с Москвой, размещая ракетные базы в граничащих с Россией странах. С таким заявлением выступил резидент итальянской общественной организации Cantiere Laboratorio, политолог Витторио Джильотти. По его словам, поставляя Украине оружие, НАТО стали «поджигателями войны». «События, происходящие между Россией и Украиной, являются детищем 2014 года, переворота на Украине, оплаченного США. Игнорирование сотен провокаций НАТО в отношении России на протяжении многих лет, а также невыполнение обязательств не двигаться на Восток в 1990-х годах. Последние тридцать лет показали, как НАТО разместило ракетные базы в нескольких странах, граничащих с Россией», — написал Джильотти для портала Pianainforma. Он также отметил, что многочисленные санкции против России, а также поставка оружия на Украину стали «поджигателями войны». «Потраченные 35 миллиардов евро на военные расходы — это оскорбление потребностей итальянцев. Эти трагические события показывают, как Европа попала в ловушку Америки, которая все подпитывала и подпитывает своими экономическими и коммерческими интересами», — подытожил он. Западные политики, журналисты и граждане неоднократно обвиняли правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине. Так, экс-кандидат в президенты США Рон Пол выступил против действий правительства США, обвинив их в ухудшении отношений с Россией, а депутаты Бундестага раскритиковали власти за огромные траты на оборону. Также ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косово и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация РФ, начавшаяся утром 24 февраля, завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования.