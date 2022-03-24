Американцы и европейцы осудили власти за кризис на Украине. Фото, видео

24 марта 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Западные политики и журналисты поддержали Россию и осудили свои власти за украинский кризис Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные политики, журналисты и граждане обвиняют правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине. Так, экс-кандидат в президенты США Рон Пол выступил против действий правительства США, обвинив их в ухудшении отношений с Россией, а депутаты Бундестага раскритиковали власти за огромные траты на оборону. Пол предупредил, что давление американскими властями на китайское правительство лишь сближает Пекин с Москвой. «Не могу поверить, что они настолько слепы, выступают против обеих стран и сближают их друг с другом», — приводится слова Пола на его официальном сайте.

Американский политолог и журналист Дон Дебар в эфире Press TV выступил с критикой Минобороны США за нагнетание украинского кризиса. «Пентагон сигнализирует о своем высокомерии, которое не позволяет ему увидеть реальную опасность ядерной войны», — заявил он.

«Жителей США убеждают, что у нынешнего кризиса на Украине нет контекста, а президент России Владимир Путин просто неожиданно решил, что надо напасть на соседнюю страну. На Украине есть реальные нацисты со свастиками на шлемах, которые в течение 8 лет вели боевые действия в разных регионах страны», — сказал американский публицист и экс-ведущий RT America Ли Кэмп в интервью китайской газете Global Times.

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид обвинил власти США в разрыве между Западом и Востоком: «Отсутствие энтузиазма у „незападных“ стран в отношении подхода Америки к действиям Путина — явление, которое американские политики игнорируют на свой страх и риск».

В Германии депутаты бундестага, ученые и представители общественности раскритиковали намерения федерального правительства радикально повысить расходы на оборону. Среди подписавших его экс-депутат и член партии «Зеленые» Ханс-Кристиан Штребеле, депутат от партии «Левые» Грегор Гизи.

Жители Нью-Йорка вышли на одну из главных улиц города с плакатами и российскими флагами, призывая перестать использовать украинский конфликт в политических целях и как оружие против России. Протестующие обвинили правительство в искажении фактов о спецоперации на Украине.

Автомобильный салон на севере Берлина «Pankow» размещает на витринах пророссийские высказывания о событиях на Украине. Его владелец Бернд Квинкве регулярно делает новые надписи, которые приписывают НАТО и Германии ответственность за ввод российских войск на Украину. Также ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ. Россия и Украина проводят переговоры о прекращении огня и мире. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация РФ, начавшаяся утром 24 февраля, завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования. «НАТО, и в том числе Германия, несет огромную ответственность за эту ужасную войну», — указано на витрине Фото: plus.tagesspiegel.de Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные политики, журналисты и граждане обвиняют правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине. Так, экс-кандидат в президенты США Рон Пол выступил против действий правительства США, обвинив их в ухудшении отношений с Россией, а депутаты Бундестага раскритиковали власти за огромные траты на оборону. Также ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в вопросах Косова и Украины. По его словам, западные страны различно трактуют принцип территориальной целостности и оказывают давление на Белград для введения санкций против РФ. Россия и Украина проводят переговоры о прекращении огня и мире. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация РФ, начавшаяся утром 24 февраля, завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на демилитаризации и денацификации страны, признания Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования.