В условиях санкций доллар может стоить 50 или даже 30 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел. Доллар может стоить 50 и даже 30 рублей. Таким прогнозом поделился аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Однако очень дешевый рубль невыгоден бюджету, подчеркнул он.

«Укрепление рубля, которое наблюдалось в последние дни, не предел. В условиях жесточайших ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей», — передает слова Антонова агентство «Прайм».

Но, по его словам, слишком дешевый рубль не выгоден для бюджета. «Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — пояснил аналитик.

Согласно его прогнозам, в ближайшее время Центробанк может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15 процентов годовых и ослабления других жестких мер. В частности, введенная 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже может снизиться.

Ранее The Washington Post писала, что российская экономика и валюта восстанавливаются, несмотря на введенные против РФ санкции. На курс рубля также влияет экспорт нефти и газа, приносящий России поток валюты, отмечает издание. Банку России удалось избежать глубокого финансового кризиса, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов, ассоциации банков и финансовых компаний Элина Рыбакова.

США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. По данным Мосбиржи на 31 марта, курс евро и доллара упал до 83 и 88 рублей соответственно. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа только рублями для недружественных стран. Это решение поддержали 76% россиян, 27% респондентов считают, что это поможет укрепить рубль.

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