31 марта 2022

Германии предрекли нищету в случае эмбарго на нефть и газ из РФ

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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
Запрет на поставки нефти из РФ приведет к нищете в Германии Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер в беседе с ZDF. По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране.

Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их.

Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.

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Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. «Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер в беседе с ZDF. По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране. Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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