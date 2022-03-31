Германии предрекли нищету в случае эмбарго на нефть и газ из РФ

01 апреля 2022 в 05:23 Размер текста - 17 +

Запрет на поставки нефти из РФ приведет к нищете в Германии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. «Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер в беседе с ZDF. По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране. Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможное эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ФРГ нанесет непоправимый ущерб немецкой экономике. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. «Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — заявил Ченчер в беседе с ZDF. По его словам, правительству ФРГ следует постепенно снижать зависимость от российских энергоресурсов. При этом важно не допустить экономической катастрофы в собственной стране. Ранее против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ выступила Австрия. Как заявил канцлер Карл Нехаммер, санкции имеют смысл только в том случае, если они ослабляют того, кому они предназначены, а не того, кто вводит их. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.