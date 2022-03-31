31 марта 2022

Магазины в Челябинске сохранили цены на товары Unilever и Nestle. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, продуктовая корзина, растительное масло, магазин, тележка с продуктами, покупатель, продукты питания
Торговые сети в Челябинске сохранили старые цены Фото:
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Цены на товары в России

Несмотря на обещание компаний Unilever и Nestle с 1 апреля повысить стоимость своей продукции, в магазинах Челябинска сохранили цены, которые были в марте, сообщил корреспондент URA.RU. Предполагалось, что стоимость товаров компаний повысится на 45%.

Большая упаковка кофе Nescafe в марте стоила 839 рублей. 1 апреля цена осталась прежней. Цена большой упаковки чая Lipton также осталась на уровне марта — 299 рублей. Не поменялась и цена бытовой химии. Бутыль Domestos по-прежнему стоит 249 рублей.

Средства для ухода за телом также не подорожали. Мужской гель для душа Axe с 1 апреля стоит 369, 299 и 219 рублей, в зависимости от упаковки. Такая же цена была в марте. Мыло Dove в первый день апреля продают за 109 и 102,89 рубля. Такие же ценники были в марте.

В начале марта руководство компании Unilever сообщило о приостановке поставок своей продукции в Россию. После чего в компании совместно с Nestle заявили о повышении цен на свою продукцию в российских магазинах от 10 до 45%. В компаниях объяснили повышение стоимости изменением ситуации на рынке и логистическими сложностями.

Многие товары в российских магазинах подорожали после введения санкций со стороны Европы и США. Так западные страны хотят надавить на российскую экономику, сделать жизнь россиян сложнее. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такими методами эти страны вредят сами себе. По словам президента в большинстве из них после введения санкций в адрес РФ нарушились многие государственные процессы.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

Цена на гель для душа AXE 1 апреля (сверху) и 25 марта (снизу)
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Цены на кофе 1 апреля (сверху) и 25 марта (снизу)
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Цена на бытовую химию 1 апреля (сверху) и 25 марта (снизу)
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Несмотря на обещание компаний Unilever и Nestle с 1 апреля повысить стоимость своей продукции, в магазинах Челябинска сохранили цены, которые были в марте, сообщил корреспондент URA.RU. Предполагалось, что стоимость товаров компаний повысится на 45%. Большая упаковка кофе Nescafe в марте стоила 839 рублей. 1 апреля цена осталась прежней. Цена большой упаковки чая Lipton также осталась на уровне марта — 299 рублей. Не поменялась и цена бытовой химии. Бутыль Domestos по-прежнему стоит 249 рублей. Средства для ухода за телом также не подорожали. Мужской гель для душа Axe с 1 апреля стоит 369, 299 и 219 рублей, в зависимости от упаковки. Такая же цена была в марте. Мыло Dove в первый день апреля продают за 109 и 102,89 рубля. Такие же ценники были в марте. В начале марта руководство компании Unilever сообщило о приостановке поставок своей продукции в Россию. После чего в компании совместно с Nestle заявили о повышении цен на свою продукцию в российских магазинах от 10 до 45%. В компаниях объяснили повышение стоимости изменением ситуации на рынке и логистическими сложностями. Многие товары в российских магазинах подорожали после введения санкций со стороны Европы и США. Так западные страны хотят надавить на российскую экономику, сделать жизнь россиян сложнее. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такими методами эти страны вредят сами себе. По словам президента в большинстве из них после введения санкций в адрес РФ нарушились многие государственные процессы. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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