21 марта 2022

Nestle и Unilever предупредили о росте цен до 45% с апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены поднимутся с 1 апреля Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever предупредили о росте цен на продукцию с 1 апреля. Повышение стоимости будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, следует из документов от производителей.

«(С 1 апреля — прим. URA.RU) стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20—30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. <…> С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%», — сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов производителей.

Рост цен обусловлен изменением ситуации на рынке, логистическими сложностями и повышением стоимости продукции, сырья и упаковки. Также среди факторов влияющих на цены отмечается ослабление рубля до исторических минимумов, передает издание.

Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.

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Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever предупредили о росте цен на продукцию с 1 апреля. Повышение стоимости будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, следует из документов от производителей. «(С 1 апреля — прим. URA.RU) стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20—30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. <…> С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%», — сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов производителей. Рост цен обусловлен изменением ситуации на рынке, логистическими сложностями и повышением стоимости продукции, сырья и упаковки. Также среди факторов влияющих на цены отмечается ослабление рубля до исторических минимумов, передает издание. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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