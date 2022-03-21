Nestle и Unilever предупредили о росте цен до 45% с апреля

22 марта 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Цены поднимутся с 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever предупредили о росте цен на продукцию с 1 апреля. Повышение стоимости будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, следует из документов от производителей. «(С 1 апреля — прим. URA.RU) стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20—30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. <…> С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%», — сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов производителей. Рост цен обусловлен изменением ситуации на рынке, логистическими сложностями и повышением стоимости продукции, сырья и упаковки. Также среди факторов влияющих на цены отмечается ослабление рубля до исторических минимумов, передает издание. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Швейцарская корпорация Nestle и британская компания Unilever предупредили о росте цен на продукцию с 1 апреля. Повышение стоимости будет варьироваться в диапазоне от 10 до 45%, следует из документов от производителей. «(С 1 апреля — прим. URA.RU) стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks — до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20—30%, какао и напитков Nesquik — от 20% до 25%. <…> С 1 апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого, сообщил один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever. Диапазон подорожания — от 10 до 45%», — сообщают «Известия» со ссылкой на информацию из документов производителей. Рост цен обусловлен изменением ситуации на рынке, логистическими сложностями и повышением стоимости продукции, сырья и упаковки. Также среди факторов влияющих на цены отмечается ослабление рубля до исторических минимумов, передает издание. Ранее курс рубля рекордно рухнул после введения западом новых санкций из-за спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. В Центробанке приняли ряд срочных мер для стабилизации курса. В частности, Банк России запретил с помощью коротких продаж зарабатывать на обвале российского рынка.