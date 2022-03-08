08 марта 2022

Unilever приостановит экспорт в РФ

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Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, парфюмерия, магазин, сметика, бутик
Unilever продолжит поставлять повседневные товары первой необходимости, произведенные в России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Британская компания Unilever, которая является одним из крупнейших поставщиков товаров повседневного спроса в мире, приостановит экспорт продукции в Россию. Помимо этого Unilever прекратит импорт из России, а также инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

«Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — говорится в заявлении. Компания Unilever представляет бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие.

Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России, и прекратила рекламную активность.

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Британская компания Unilever, которая является одним из крупнейших поставщиков товаров повседневного спроса в мире, приостановит экспорт продукции в Россию. Помимо этого Unilever прекратит импорт из России, а также инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, об этом сообщается в заявлении на сайте компании. «Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране», — говорится в заявлении. Компания Unilever представляет бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг,» «Лесной бальзам», Domestos, Cif и другие. Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России, и прекратила рекламную активность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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