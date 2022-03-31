Курганские полицейские не смогли доказать, что их оскорбили

Кассационный суд вынес решение по делу о негативном посте про ГИБДД Кургана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганская общественница Марина Камшилова выиграла еще один суд по делу о публикации негативной информации о работе ГИБДД, за которую ей ранее выписали штраф в 30 тысяч рублей. Кассационный суд отказал представителю УМВД региона в жалобе на решение областного суда, рассказала Камшилова URA.RU.

«Обжалование в кассационном суде не принесло успеха полиции. Решение областного суда оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения. Я получила решение кассационного суда по почте, мы даже не знали про кассацию», — рассказала Марина Камшилова.

URA.RU писало, что дочь курганского депутата Марина Камшилова оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию поста с негативной информацией о работе ГИБДД. Марина Камшилова известна в Кургане как автоподставщица. В октябре 2021 года она написала пост в соцсети «ВКонтакте» по резонансному ДТП на улице Дзержинского, в котором участвовал пьяный водитель, и обвинила в аварии сотрудников ГИБДД. В декабре 2021 года Курганский областной суд оправдал общественницу Марину Камшилову, штраф был отменен. Камшилова подала иск к Минфину о возмещении судебных издержек и компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении в суде.