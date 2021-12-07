Суд решил спор курганской автоподставщицы с УМВД

Курганский областной суд отменил штраф Марине Камшиловой за публикацию оскорбительного поста в адрес силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд оправдал общественницу Марину Камшилову по делу о публикации поста с негативной информацией о работе ГИБДД. Об этом URA.RU сообщила адвокат Елена Камшилова.

«Областной суд отменил решение суда первой инстанции, дело прекратил за отсутствием состава правонарушения. Марина Камшилова не виновата. В деле не было даже лингвистической экспертизы. Решение первой инстанции было вынесено по ощущениям. А должна быть лингвистическая экспертиза, которая показала бы, что человек умышленно составлял предложения так, чтобы оскорбить, унизить, высказать неуважение. В посте Марины Камшиловой была грубая критика, не более», — рассказала адвокат Елена Камшилова, представлявшая интересы Марины Камшиловой в суде.

Сейчас Камшиловы готовят иск к Минфину о возмещении судебных издержек и компенсации морального вреда. «Мне очень нравится опыт западных политиков, которые предъявляют иски на сумму один доллар, потому что им важнее репутация, а не деньги. Так что моральный ущерб оценим в 1 рубль», — сказала Марина Камшилова. В пресс-службе УМВД сообщили, что решения судов не комментируют.

Ранее URA.RU писало, что дочь курганского депутата Марина Камшилова оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию поста с негативной информацией о работе ГИБДД. Марина Камшилова известна в Кургане как автоподставщица. В октябре этого года она написала пост в соцсети «ВКонтакте» по резонансному ДТП на улице Дзержинского и обвинила в аварии сотрудников ГИБДД.