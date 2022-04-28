Губернатор Шумков выступил со срочным обращением к курганцам

Вадим Шумков призвал курганцев «включать разум» и ничего не жечь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал курганцев с просьбой «включать разум» и ничего не жечь. Обращение связано с крупными пожарами, которые охватили регион из-за жаркой погоды и сильного ветра.

«Друзья. На улице плюс 26-27 градусов и порывы ветра в 25 м/с. С учетом того, что еще не начался май — это аномалия. Горимость повышенная. Распространение огня идет на очень высокой скорости. Еще и еще раз прошу, включайте разум — не жгите ничего, сгорите сами», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Он отметил, что подразделения МЧС, областные и муниципальные противопожарные службы работают на разрыв. Они вынуждены перебрасывать силы и технику от одного пожара к другому. К работе подключены инженерные машины и вертолет МЧС, но сильный ветер не всегда дает возможности для работы авиации. «Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям», — написал Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Малиновка» ликвидируют пожар, охвативший 50 дачных участков на общей площади 5 000 кв. м. Из садоводства и прилегающих территорий эвакуированы 500 человек. На месте работает пожарный поезд со станции Курган, еще один поезд выдвинулся со станции Шадринск. Параллельно с этим сотрудники МЧС ликвидируют еще один крупный пожар в п. Моревское в Варгашинском районе. Здесь горят шесть домов и надворных построек на площади 1000 кв. м. Кроме того, горит 5 Га сухой травы. 27 апреля крупный пожар произошел в дачном кооперативе в районе шоссе Тюнина в Кургане. Там также эвакуировали людей.

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