ФАС проверит крупнейших производителей сахара из-за роста цен

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Сахар в Пятерочке. Челябинск, сахар, пятерочка, магазин
ФАС произведет оценку образования цен на сахар Фото:
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Цены на товары в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет антикарательные проверки пяти крупнейших производителей сахара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях. В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке», — сообщается на сайте ФАС.

Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. В ФАС заявили, что накажут торговые сети за необоснованный рост цен и возбудили уголовное дело против крупнейшего производителя сахара ООО «Продимекс».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет антикарательные проверки пяти крупнейших производителей сахара. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях. В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке», — сообщается на сайте ФАС. Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. В ФАС заявили, что накажут торговые сети за необоснованный рост цен и возбудили уголовное дело против крупнейшего производителя сахара ООО «Продимекс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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