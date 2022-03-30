ФАС проверит крупнейших производителей сахара из-за роста цен

ФАС произведет оценку образования цен на сахар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет антикарательные проверки пяти крупнейших производителей сахара. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Внеплановые проверки проводятся в связи резким повышением цен на сахар, а также его сокращением в торговых сетях. В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке», — сообщается на сайте ФАС.

Россияне ранее начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. В ФАС заявили, что накажут торговые сети за необоснованный рост цен и возбудили уголовное дело против крупнейшего производителя сахара ООО «Продимекс».