Казахстан отказался помогать России обходить санкции

01 апреля 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

В Казахстане переживают, что в отношении них тоже могут ввести санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстан не будет помогать России обходить санкции, введенные Евросоюзом и США. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал Тимур Сулейменов в интервью Euractiv. По его словам, Казахстан меньше меньше всего хочет столкнуться со вторичными санкциями от США и Евросоюза. США, Евросоюз, Британия, а также другие страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Власти РФ сообщали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Например, в США возросла инфляцию и упал рейтинг президента Джо Байдена. Россия способна справится с трудностями, цитируют «Дни.ру» спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, введенные Евросоюзом и США. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал Тимур Сулейменов в интервью Euractiv. По его словам, Казахстан меньше меньше всего хочет столкнуться со вторичными санкциями от США и Евросоюза. США, Евросоюз, Британия, а также другие страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Власти РФ сообщали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Например, в США возросла инфляцию и упал рейтинг президента Джо Байдена. Россия способна справится с трудностями, цитируют «Дни.ру» спикера Совфеда Валентину Матвиенко.