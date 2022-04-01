Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, введенные Евросоюзом и США. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.
«Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал Тимур Сулейменов в интервью Euractiv. По его словам, Казахстан меньше меньше всего хочет столкнуться со вторичными санкциями от США и Евросоюза.
США, Евросоюз, Британия, а также другие страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Власти РФ сообщали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Например, в США возросла инфляцию и упал рейтинг президента Джо Байдена. Россия способна справится с трудностями, цитируют «Дни.ру» спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Казахстан не будет помогать России обходить санкции, введенные Евросоюзом и США. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сказал Тимур Сулейменов в интервью Euractiv. По его словам, Казахстан меньше меньше всего хочет столкнуться со вторичными санкциями от США и Евросоюза. США, Евросоюз, Британия, а также другие страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Власти РФ сообщали, что ограничения влияют не только на Россию, но и на страны, которые вводят их. Например, в США возросла инфляцию и упал рейтинг президента Джо Байдена. Россия способна справится с трудностями, цитируют «Дни.ру» спикера Совфеда Валентину Матвиенко.