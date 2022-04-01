Украина отказалась взять ответственность за удары по Белгороду

На Украине не захотели подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе Белгорода. Об этом заявил представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник.
«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — сказал Мотузяник на брифинге. Так он прокомментировал информацию об ударах украинских вертолетов по нефтебазе, передает РИА «Новости».
Ранее загорелась нефтебаза в Белгороде, причиной стал авиаудар со стороны украинских войск, сообщает Nation News со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. На место вылетел временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян, передает «Национальная служба новостей». Также источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в селе Никольское Белгородской области упал снаряд, который был выпущен с территории Украины. Жертв не было.
На Украине проводится спецоперация с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре нацбатов и ВСУ.
На Украине не захотели подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе Белгорода. Об этом заявил представитель украинского Минобороны Александр Мотузяник. «Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — сказал Мотузяник на брифинге. Так он прокомментировал информацию об ударах украинских вертолетов по нефтебазе, передает РИА «Новости». Ранее загорелась нефтебаза в Белгороде, причиной стал авиаудар со стороны украинских войск, сообщает Nation News со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. На место вылетел временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян, передает «Национальная служба новостей». Также источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в селе Никольское Белгородской области упал снаряд, который был выпущен с территории Украины. Жертв не было. На Украине проводится спецоперация с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация страны, заявлял президент России Владимир Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре нацбатов и ВСУ.