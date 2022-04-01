ТАСС: украинский снаряд попал в село под Белгородом

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Снаряд упал на территорию плодопитомника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Никольское Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС источника.

Ранее в Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это может повлиять на проведение переговоров с Украиной. По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили о произошедшем, пишет «Федеральное агентство новостей».

На Украине с конца февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. В СМИ и telegram-каналах все еще появляется информация, что националисты Украины размещают вооружение в жилых кварталах и убивают мирных граждан.

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В селе Никольское Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС источника. Ранее в Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это может повлиять на проведение переговоров с Украиной. По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили о произошедшем, пишет «Федеральное агентство новостей». На Украине с конца февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. В СМИ и telegram-каналах все еще появляется информация, что националисты Украины размещают вооружение в жилых кварталах и убивают мирных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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