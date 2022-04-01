ТАСС: украинский снаряд попал в село под Белгородом

В селе Никольское Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС источника.
Ранее в Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это может повлиять на проведение переговоров с Украиной. По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили о произошедшем, пишет «Федеральное агентство новостей».
На Украине с конца февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. В СМИ и telegram-каналах все еще появляется информация, что националисты Украины размещают вооружение в жилых кварталах и убивают мирных граждан.
В селе Никольское Белгородской области упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал на территорию плодопитомника в селе Никольское Белгородской области. Жертв и разрушений нет», — цитирует ТАСС источника. Ранее в Белгороде загорелась нефтебаза из-за удара украинских войск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что это может повлиять на проведение переговоров с Украиной. По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили о произошедшем, пишет «Федеральное агентство новостей». На Украине с конца февраля проходит спецоперация. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация Украины. В СМИ и telegram-каналах все еще появляется информация, что националисты Украины размещают вооружение в жилых кварталах и убивают мирных граждан.