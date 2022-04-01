Политолог Кирьян: россияне сплотились вокруг Путина по 3 причинам

01 апреля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Более 80% россиян доверяют Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения. Именно эти три фактора способствуют росту доверия к президенту РФ Владимиру Путину и сплочению граждан вокруг российского лидера, заявил в разговоре с URA.RU, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос за неделю с 21 по 28 марта на 0,4 п. п. и составил 81%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Показатель одобрения деятельности Путина составил 79%. «Есть несколько факторов, которые сказываются на рейтинге президента. Во-первых, есть вопрос, насколько цели и задачи спецоперации разделяются обществом. Судя по социологии, аргументация, которая приводится в качестве необходимости проведения спецоперации, принимается. Люди видят, что Минобороны РФ отчитывается, переговорный процесс начат, понятна логика развития событий, понятен вектор, это вызывает поддержку», — пояснил Петр Кирьян. Вторым важным фактором консолидации общества вокруг фигуры президента политолог называет вводимые санкции. «Свою роль играет постоянно нарастающее санкционное давление. Это тоже вызывает консолидацию. Видя и понимая, что речь идет о защите интересов в целом страны, а не о каком-то региональном противостоянии, люди также консолидируются вокруг фигуры национального лидера», — отметил Кирьян. По словам собеседника агентства, значимую роль играет и некая идентификация народа как нации. «Это проявилось в реакции на выступление президента, где он говорил „я дагестанец, я татарин, я русский, я еврей, я мордвин“, это было очень хорошо считано обществом. Одновременно, история с коллективной ответственностью за последствия спецоперации и постановка вопроса о том, чтобы стыдиться того, что человек русский, воспринята обществом как очень резкий перегиб. Считанные проценты граждан разделяют этот тезис. Значительная доля, больше двух третей, его не разделяют. Поэтому мы видим такие цифры и растущий уровень доверия к президенту», — подытожил Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне поддерживают цели и задачи спецоперации РФ на Украине, объединяются, чтобы вместе противостоять санкциям и защищать интересы страны, а также не стыдятся своего происхождения. Именно эти три фактора способствуют росту доверия к президенту РФ Владимиру Путину и сплочению граждан вокруг российского лидера, заявил в разговоре с URA.RU, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос за неделю с 21 по 28 марта на 0,4 п. п. и составил 81%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Показатель одобрения деятельности Путина составил 79%. «Есть несколько факторов, которые сказываются на рейтинге президента. Во-первых, есть вопрос, насколько цели и задачи спецоперации разделяются обществом. Судя по социологии, аргументация, которая приводится в качестве необходимости проведения спецоперации, принимается. Люди видят, что Минобороны РФ отчитывается, переговорный процесс начат, понятна логика развития событий, понятен вектор, это вызывает поддержку», — пояснил Петр Кирьян. Вторым важным фактором консолидации общества вокруг фигуры президента политолог называет вводимые санкции. «Свою роль играет постоянно нарастающее санкционное давление. Это тоже вызывает консолидацию. Видя и понимая, что речь идет о защите интересов в целом страны, а не о каком-то региональном противостоянии, люди также консолидируются вокруг фигуры национального лидера», — отметил Кирьян. По словам собеседника агентства, значимую роль играет и некая идентификация народа как нации. «Это проявилось в реакции на выступление президента, где он говорил „я дагестанец, я татарин, я русский, я еврей, я мордвин“, это было очень хорошо считано обществом. Одновременно, история с коллективной ответственностью за последствия спецоперации и постановка вопроса о том, чтобы стыдиться того, что человек русский, воспринята обществом как очень резкий перегиб. Считанные проценты граждан разделяют этот тезис. Значительная доля, больше двух третей, его не разделяют. Поэтому мы видим такие цифры и растущий уровень доверия к президенту», — подытожил Кирьян.