Водитель внедорожника выстрелил в другую машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске задержан водитель авто, расстрелявший машину на светофоре. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Расследование инцидента находилось под личным контролем начальника главка региона Михаила Скокова.

«Сначала была установлена личность стрелка. Он представлял опасность, так как был вооружен. Теперь он задержан, с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются мотивы преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

Инцидент произошел 1 апреля на перекрестке улиц Советской Армии и Галлиулина. Водитель внедорожника SsangYong расстрелял машину, в которой ехали две девушки. Они не пострадали. Дело было взято Скоковым на личный контроль.