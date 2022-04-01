01 апреля 2022

Бастрыкин поручил установить обстоятельства авиаудара в Белгороде

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин распорядился расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин распорядился расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении в telegram-канале СК. Известно, что украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате чего произошел пожар. Александр Бастрыкин поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров.

Утром 1 апреля сообщалось о том, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин распорядился расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении в telegram-канале СК. Известно, что украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате чего произошел пожар. Александр Бастрыкин поручил следователям установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе летчиков и их командиров. Утром 1 апреля сообщалось о том, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Все экстренные службы выехали на место и приняли соответствующие меры. Позднее стало известно, что в пожаре пострадали два работника. Им оказали необходимую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает. До этого в районе села Красный Октябрь уже гремели взрывы. Это происходит в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на территории Украины. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В СМИ уже появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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