Global Times: спецоперация на Украине похоронит гегемонию США

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Ситуация на Украине станет похоронами гегемонии США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине по демилитаризации может стать сигналом для похорон гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Соответствующее заявление сделали китайские аналитики в газете Global Times.

«В Вашингтоне рассчитывали, что конфликт на Украине ослабит Москву, что приведет к политической победе Штатов. Получился обратный эффект, поскольку санкции в отношении России не поддержал целый ряд государств — членов ООН. Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», — сообщается мнение аналитиков в газете.

Профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что США контролируют Европу при помощи НАТО. «Однако альянс ждут трудности, поскольку некоторые страны перестали прислушиваться к Америке. В итоге возникнет военный блок, который не сможет воевать», — подытожил он.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, основные ее цели — демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Вооруженные силы России исправно справляются с поставленными задачами. Так, по заявлению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, российской армии удалось освободить Мариуполь на «90-95%». Позже глава Донецкой народной республики сообщил о создании местной администрации ДНР в Мариуполе, сообщает RT. Помимо этого, в ходе операции ВС РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.

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Спецоперация России на Украине по демилитаризации может стать сигналом для похорон гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Соответствующее заявление сделали китайские аналитики в газете Global Times. «В Вашингтоне рассчитывали, что конфликт на Украине ослабит Москву, что приведет к политической победе Штатов. Получился обратный эффект, поскольку санкции в отношении России не поддержал целый ряд государств — членов ООН. Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», — сообщается мнение аналитиков в газете. Профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что США контролируют Европу при помощи НАТО. «Однако альянс ждут трудности, поскольку некоторые страны перестали прислушиваться к Америке. В итоге возникнет военный блок, который не сможет воевать», — подытожил он. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Как сообщал президент России Владимир Путин, основные ее цели — демилитаризация страны и помощь республикам Донбасса. Вооруженные силы России исправно справляются с поставленными задачами. Так, по заявлению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, российской армии удалось освободить Мариуполь на «90-95%». Позже глава Донецкой народной республики сообщил о создании местной администрации ДНР в Мариуполе, сообщает RT. Помимо этого, в ходе операции ВС РФ удалось заблокировать Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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