Литва отказалась от российского газа

Литва перестала импортировать российский газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Литва отказалась от импорта природного газа из России. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

«Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа. На 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем равен нулю», — передает ТАСС сообщение министерства.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. В частности, США ввели запрет на импорт российских энергоносителей.

В Евросоюзе также заявили о постепенном отказе от нефти и газа из РФ, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов россиян, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами.