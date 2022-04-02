Российский газ перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию

03 апреля 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Барисс: газ из России перестал поступать в страны Балтии с начала апреля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Об этом заявил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. «На Россию, как на поставщика, больше нельзя полагаться», — высказал свое мнение Барисс, передает издание Jauns.lv. Он подчеркнул, что заявление Кремля о переходе на расчеты в рублях показали странам необходимость сократить закупки российского газа. Улдис Баррис считает, что с точки зрения энергетической безопасности государства нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала. «Чем раньше, тем лучше», — заключил он. По его словам, пока газ в Латвию поступает через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. Барисс отметил, что сейчас страны Прибалтики располагают довольно большими запасами газа, поэтому поводов для беспокойства нет. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. В частности, США ввели запрет на импорт российских энергоносителей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России. Об этом заявил глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс. «На Россию, как на поставщика, больше нельзя полагаться», — высказал свое мнение Барисс, передает издание Jauns.lv. Он подчеркнул, что заявление Кремля о переходе на расчеты в рублях показали странам необходимость сократить закупки российского газа. Улдис Баррис считает, что с точки зрения энергетической безопасности государства нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала. «Чем раньше, тем лучше», — заключил он. По его словам, пока газ в Латвию поступает через Клайпедский терминал сжиженного природного газа. Барисс отметил, что сейчас страны Прибалтики располагают довольно большими запасами газа, поэтому поводов для беспокойства нет. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. В частности, США ввели запрет на импорт российских энергоносителей.