В Казахстане предотвратили покушение на президента 03 апреля 2022 в 09:47 Размер текста - 17 + Спецагент планировал покушение на Касым-Жомарта Токаева Фото: официальный сайт президента Казахстана В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики. «25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана. В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики. «25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана. В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям