02 апреля 2022

В Казахстане предотвратили покушение на президента

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Спецагент планировал покушение на Касым-Жомарта Токаева Фото:

В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики.

«25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана.

В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.

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В Казахстане задержали агента иностранных спецслужб, который планировал покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает Комитет нацбезопасности республики. «25 марта 2022 года контрразведывательная служба КНБ задержала в Нур-Султане гражданина Республики Казахстан „А“, агента иностранной разведки. Он планировал покушение на президента Республики Казахстан и ряд высокопоставленных лиц», — сообщается на сайте Комитета нацбезопасности Казахстана. В январе в Казахстане прошли массовые протесты. Страны ОДКБ ввели миротворцев для предотвращения террористической угрозы извне. 13 января Токаев заявил об успешном завершении миссии ОДКБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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