Фуры с пивом и пельменями столкнулись на свердловской трассе

03 апреля 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

На трассе Пермь — Екатеринбург грузовик с 13 тоннами пива столкнулся с тягачом, везущим 15 тонн пельменей Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Первая везла 13 тонн пива, вторая — 15 тонн пельменей. «53-летний водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом. В результате происшествия, обе автомашины допустили съезд с проезжей части», — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU. Столкновение обошлось без жертв, водители были в трезвом состоянии. На месте ДТП проводятся работы по ликвидации последствий после аварии. Ранее сообщалось, что на трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. В центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На автодороге Пермь—Екатеринбург лоб в лоб столкнулись фуры Mercedes и DAF. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области. Первая везла 13 тонн пива, вторая — 15 тонн пельменей. «53-летний водитель грузового автомобиля Mercedes с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом. В результате происшествия, обе автомашины допустили съезд с проезжей части», — говорится в пресс-релизе ведомства, который есть в распоряжении URA.RU. Столкновение обошлось без жертв, водители были в трезвом состоянии. На месте ДТП проводятся работы по ликвидации последствий после аварии. Ранее сообщалось, что на трассе под Екатеринбургом столкнулись восемь машин, заблокировав проезд на Тюменском тракте. С утра в Екатеринбурге начался сильный снегопад из-за которого на дорогах города образовались пробки. В центре и на окраинах Екатеринбурга фиксировались аварии.