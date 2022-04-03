Fox News: Байден отвлекает граждан от проблем с помощью Украины

03 апреля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Джо Байден хочет захватить энергетическую сеть США, считает Такер Карлсон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден намерено раздувает ситуацию на Украине, чтобы отвлечь граждан от проблем в стране. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. «Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит. Помощь украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю», — заявил Карлсон. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. После этого США ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы в стране. Джо Байден обвинил в росте цен Владимира Путина. При этом Daily Express раскрыл, что Россия выиграла от текущей ситуации, договорившись с Китаем о поставках, передают « Невские новости ». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден намерено раздувает ситуацию на Украине, чтобы отвлечь граждан от проблем в стране. Такое мнение высказал телеведущий канала Fox News Такер Карлсон. «Вы бы не хотели признать, что ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит. Помощь украинской армии в поставках вооружения, антироссийские санкции и обвинения в адрес Кремля в росте цен на американский бензин — все это часть плана Байдена, цель которого смещение фокуса простых американцев с внутренней политики на внешнюю», — заявил Карлсон. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. После этого США ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы в стране. Джо Байден обвинил в росте цен Владимира Путина. При этом Daily Express раскрыл, что Россия выиграла от текущей ситуации, договорившись с Китаем о поставках, передают «Невские новости».