Байден переложил ответственность за высокие цены на бензин в США

01 апреля 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

В стремительном росте цен на топливо в США виновата политика президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Взлет цен на бензин, который мы видим в нашей стране, это все благодаря действиям Путина. Сейчас цены на бензин сильно возросли, и мы это обсуждаем», — сказал Джо Байден во время своего выступления, которое транслировалось на YouTube-канале Белого дома. Также, по словам политика, цены продолжают расти из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что США продолжают поддерживать украинский народ, накладывая на Россию «самые жестокие» экономические санкции за всю историю. «Эти действия уже наносят ущерб экономике России и помогают Украине», — считает Байден. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Ранее американский лидер заявил, что в ближайшее время в США придется распечатать стратегические запасы нефти из-за России. Путин заметил, что США пытаются сваливать свои ошибки на Россию. Рейтинг Байдена в США обрушился до рекордно низкого уровня. Более 40% американцев винит именно президента США в высоких ценах на бензин в стране, передает «Национальная служба новостей».