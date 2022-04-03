Минобороны РФ: раненый солдат ликвидировал отряд националистов

04 апреля 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских солдат на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший сержант Михаил Персаев в составе группы российских десантников обеспечил безопасность маршрута российских войск. Обнаружив диверсионную группу националистов, российский десант решил дать бой. Персаев, несмотря на полученное пулевое ранение, сумел уничтожить украинского снайпера, а также двух боевиков из группы прикрытия. Действия старшего сержанта позволили российской колонне пройти маршрут оперативно и без потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, старший сержант Персаев прицельным огнем уничтожил снайпера противника, оборудовавшего себе закрытую огневую позицию, а также двух националистов из группы прикрытия. В ходе боя старший сержант Михаил получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей», — сообщили в Минобороны РФ, передает РЕН ТВ. Благодаря действиям Персаева, националисты, лишенные снайпера, понесли «значительный урон и бежали с поля боя, бросив взрывчатку и оружие», что позволило российской колонне преодолеть участок маршрута без потерь. В ведомстве также рассказали о героизме старшего лейтенанта Даниеля Егорова. Мотострелковая рота под его командованием отразила четыре атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем было уничтожено девять единиц бронетехники и 40 националистов. В результате российским войскам удалось удержать стратегически важную переправу через реку. В ходе спецоперации отличился и подполковник Алексей Быстрик. Самоходный артиллерийский полк под его командованием, обнаружив взводные и ротные опорные пункты националистов, уничтожил около 200 националистов, 35 единиц военной техники, 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и порядка 200 единиц стрелкового оружия противника. В результате ударов армия РФ обеспечила огневое превосходство и овладела стратегически важным рубежом. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Старший сержант Михаил Персаев в составе группы российских десантников обеспечил безопасность маршрута российских войск. Обнаружив диверсионную группу националистов, российский десант решил дать бой. Персаев, несмотря на полученное пулевое ранение, сумел уничтожить украинского снайпера, а также двух боевиков из группы прикрытия. Действия старшего сержанта позволили российской колонне пройти маршрут оперативно и без потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Не выдавая своего присутствия, заняв выгодную огневую позицию, старший сержант Персаев прицельным огнем уничтожил снайпера противника, оборудовавшего себе закрытую огневую позицию, а также двух националистов из группы прикрытия. В ходе боя старший сержант Михаил получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей», — сообщили в Минобороны РФ, передает РЕН ТВ. Благодаря действиям Персаева, националисты, лишенные снайпера, понесли «значительный урон и бежали с поля боя, бросив взрывчатку и оружие», что позволило российской колонне преодолеть участок маршрута без потерь. В ведомстве также рассказали о героизме старшего лейтенанта Даниеля Егорова. Мотострелковая рота под его командованием отразила четыре атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем было уничтожено девять единиц бронетехники и 40 националистов. В результате российским войскам удалось удержать стратегически важную переправу через реку. В ходе спецоперации отличился и подполковник Алексей Быстрик. Самоходный артиллерийский полк под его командованием, обнаружив взводные и ротные опорные пункты националистов, уничтожил около 200 националистов, 35 единиц военной техники, 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов и порядка 200 единиц стрелкового оружия противника. В результате ударов армия РФ обеспечила огневое превосходство и овладела стратегически важным рубежом. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.